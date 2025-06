Carcere il 39% dei detenuti ha una diagnosi cronica spesso psichica o comportamentale

Il 39% dei detenuti nelle carceri dell'Emilia-Romagna presenta diagnosi di malattie croniche, spesso legate a disturbi psichici e comportamentali. Questo dato allarmante, emerso al convegno “Cure senza confini”, ci invita a riflettere sull'importanza di una sanità penitenziaria adeguata, in un momento storico in cui si parla sempre più di salute mentale. La cura dei più vulnerabili non deve conoscere confini: è tempo di agire!

Malattie croniche, disturbi psichici e comportamentali, rischio sovrappeso e obesità. Sono le principali patologie dei detenuti nelle carceri dell'Emilia-Romagna. Lo dicono i dati presentati oggi in Regione a Bologna, in Terza Torre, durante il convegno "Cure senza confini. Sfide e innovazioni in.

"Il lavoro resti alternativa al carcere, dopo il caso De Maria nessuna stretta sui permessi ai detenuti". E su Garlasco... - Il caso di Emanuele De Maria ha riacceso il dibattito sulle misure alternative al carcere, dopo il suo tragico gesto di violenza.

