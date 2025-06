Carcere fondi fermi al 2008 | tra disturbi psichici e obesità i numeri del disagio

La situazione nelle carceri dell'Emilia-Romagna è allarmante: quasi il 30% dei detenuti vive con disturbi psichici e oltre la metà affronta il rischio di obesità. Questi numeri non solo evidenziano una crisi nel sistema penitenziario, ma si inseriscono in un contesto più ampio di emergenza sanitaria. È fondamentale ripensare le politiche di intervento: la salute dei detenuti è un riflesso della nostra società. Investire ora significa costruire un futuro più sano per tutti.

La popolazione carceraria dell'Emilia-Romagna preoccupa. Quasi il 30% dei detenuti soffre di disturbi psichici, e oltre la metà è a rischio sovrappeso o obesità. Questi i dati emersi oggi in Regione, durante il convegno "Cure senza confini. Sfide e innovazioni in Sanità Penitenziaria"

