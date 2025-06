Caraibi spiagge invase dalle alghe | è record da Porto Rico alla Guyana

Le meravigliose spiagge dei Caraibi, simbolo di relax e bellezza, si trovano ora a fronteggiare un'emergenza ambientale senza precedenti. Con un record di alghe sargassum che invade le coste da Porto Rico alla Guyana, il turismo rischia di subire un duro colpo. Questo fenomeno non è solo una questione ecologica: rappresenta una chiamata all'azione per la salvaguardia dei nostri mari e delle loro splendide risorse. Scopri come questa crisi potrebbe cambiare la nostra percezione del

Nel mese di maggio si è registrata una quantità record di alghe sargassum accumulate nei Caraibi e nelle zone limitrofe, e per questo mese se ne prevede un ulteriore aumento. Queste alghe brune e spinose stanno soffocando le coste da Porto Rico alla Guyana, compromettendo il turismo, uccidendo la fauna selvatica e rilasciando gas tossici che hanno costretto una scuola dell’isola caraibica francese della Martinica a chiudere temporaneamente. La quantità – 38 milioni di tonnellate – è la più grande osservata in tutto il Mar dei Caraibi, nell’Atlantico occidentale e orientale e nel Golfo del Messico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caraibi, spiagge invase dalle alghe: è record da Porto Rico alla Guyana

