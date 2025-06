Carabinieri oltre 38mila interventi in cinque mesi nella provincia di Salerno | il bilancio operativo

In un contesto di crescente attenzione alla sicurezza pubblica, i Carabinieri della provincia di Salerno si sono distinti con oltre 38mila interventi in soli cinque mesi. Questo straordinario impegno si traduce in una media quotidiana di circa 211 operazioni di emergenza. Un dato interessante? Ogni chiamata al 112 non è solo un numero, ma una vita, una comunità protetta. Scopri come l'Arma sta plasmando la sicurezza del nostro territorio!

Nel periodo gennaio-maggio 2025, l’Arma dei Carabinieri ha gestito nella provincia di Salerno ben 38.137 chiamate  al numero unico di emergenza 112, con una media di circa 211 interventi al giorno. Le attivitĂ sono state svolte attraverso tutte le componenti operative dislocate sul territorio: Stazioni, Nuclei Operativi e Radiomobili e Aliquote di primo intervento. Sul fronte della prevenzione, i reparti territoriali – 2 Reparti Territoriali, 8 Compagnie, 3 Tenenze e 91 Stazioni Carabinieri  – hanno effettuato 78.118 servizi perlustrativi e di pattuglia, controllando 94.628 persone, 69.185 veicoli  e 54. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Carabinieri, oltre 38mila interventi in cinque mesi nella provincia di Salerno: il bilancio operativo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

VIDEO | Nervoso al controllo dei carabinieri, aveva nel furgone oltre 4 chili di cocaina: arrestato 47enne - Un 47enne maltese è stato arrestato a Messina durante un controllo dei carabinieri, sorpreso con oltre quattro chili di cocaina nel furgone.

Segui queste discussioni su X

Preceduta dal gruppo Bandiera, fa il suo ingresso la compagnia Allievi dell’Accademia Militare, la più antica istituzione di formazione militare del mondo, che si dedica alla preparazione degli Ufficiali dell’Esercito Italiano e dell’Arma dei Carabinieri. Oltre alla f Tweet live su X

Droga, maxi-operazione tra Macerata, Ancona e Roma: #Carabinieri eseguono ordinanze di custodia cautelare per 19 persone. Sgominato giro d’affari per oltre 5 milioni di euro https://carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/spaccio-di-sos Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Carabinieri, oltre 38mila interventi in cinque mesi nella provincia di Salerno: il bilancio operativo

Scrive zon.it: Nel periodo gennaio-maggio 2025, l’Arma dei Carabinieri ha gestito nella provincia di Salerno ben 38.137 chiamate al numero unico di emergenza ...

I Carabinieri celebrano 211 anni dalla fondazione. Oltre 38mila interventi nei primi cinque mesi del 2025

Come scrive ilvescovado.it: Domani, 5 giugno 2025, la città di Salerno ospiterà la cerimonia provinciale per il 211° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Le celebrazioni prenderanno il via con una cerimonia interna p ...

Carabinieri Salerno: ecco l’attività sul territorio da gennaio a maggio 2025

Lo riporta infocilento.it: Da inizio anno, l’ Arma dei Carabinieri per la provincia di Salerno ha garantito il servizio di pronto intervento in risposta alle 38.137 chiamate (circa 211 al giorno) giunte al 112 quale numero unic ...