Carabiniere assolto dopo 11 anni ma intanto la sua carriera è stata distrutta

Dopo undici anni di calvario, un carabiniere viene finalmente assolto, ma a quale prezzo? La sua carriera è andata in frantumi, una storia che evidenzia quanto sia fragile la reputazione nel mondo delle forze dell'ordine. Questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio di giustizia e responsabilità, dove la verità spesso arriva troppo tardi. Riflettiamo su come il tempo possa distruggere vite e professioni, a discapito della giustizia.

Assolto dopo undici anni da ogni accusa, dopo aver rinunciato alla prescrizione. Peccato che a causa dell’inchiesta, iniziata nel 2014, lui, brigadiere dei Carabinieri con. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Carabiniere assolto dopo 11 anni, ma intanto la sua carriera è stata distrutta

Ne parlano su altre fonti

Carabiniere assolto dopo 11 anni, ma intanto la sua carriera è stata distrutta

ilfoglio.it scrive: Il brigadiere Giuseppe Cucinotta ha rinunciato alla prescrizione ed è stato assolto dall'accusa di corruzione e abuso d'ufficio. Dal 2014, però, è stato sospeso dal servizio e ha ricevuto un assegno a ...

Carabinieri riabilitati dopo 11 anni: «Calvario assurdo, ora si devono riscostruire una vita»

Lo riporta msn.com: BOLOGNA. Condannato in primo grado, sceglie clamorosamente di non avvalersi della prescrizione e va in appello. E qui viene assolto con formula piena, “perché il fatto non sussiste”. Undici anni dopo ...

CARABINIERI ASSOLTI DOPO 11 ANNI: “LA GIUSTIZIA CHE ARRIVA TARDI NON È GIUSTIZIA”

Si legge su infodifesa.it: Da The Untouchables – Gli intoccabili – a The Innocent Ones – Gli innocenti. Così Carmine Caforio, Segretario Generale di USMIA Carabinieri, definisce i ...