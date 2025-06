Captain America | Brave New World il regista spiega il leak di Red Hulk nel trailer

Nel cuore dell'universo Marvel, la rivelazione di Harrison Ford nei panni del Red Hulk in "Captain America: Brave New World" ha scatenato un'onda di entusiasmo. Il regista Julius Onah spiega come questa trasformazione fosse inevitabile per coinvolgere i fan e arricchire la trama. In un'epoca in cui le sorprese non possono più nascondersi, il leak diventa un'opportunità per accrescere l'attesa. Preparati a un'avventura che supera ogni aspettativa!

Perché la trasformazione di Harrison Ford nel Golia Scarlatto non poteva rimanere un segreto per i fan MCU? Ce lo racconta il regista Julius Onah. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Captain America: Brave New World, il regista spiega il “leak” di Red Hulk nel trailer

Captain America: Brave New World dal 28 maggio su Disney+ - Dal 28 maggio, Disney+ presenta "Captain America: Brave New World", un nuovo capitolo nell'epopea di Capitan America.

