Capi di Stato in Fuga | trailer e immagini della nuova commedia action di Prime V

Preparati a ridere e tenerti sul filo del rasoio con "Capi di Stato in Fuga", la nuova commedia action che scombussolerà il panorama cinematografico il 2 luglio su Prime Video. Due leader mondiali, un'alleanza improbabile e una fuga rocambolesca: un mix irresistibile di risate, adrenalina e colpi di scena. Scopri come si trasformeranno le sorti del mondo... e delle loro carriere!

Capi di Stato in fuga debutta in tutto il mondo su Prime Video il 2 luglio 2025. In questa commedia ricca d’azione, il Presidente degli Stati Uniti (interpretato da John Cena ) e il Primo Ministro britannico (interpretato da Idris Elba ) devono mettere da parte la loro rivalità per sventare una cospirazione globale e salvare il mondo – sempre se riusciranno a lavorare insieme. È un’avventura internazionale che mescola azione esplosiva e battute taglienti e che trascinerà il pubblico in un viaggio adrenalinico in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it