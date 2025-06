Capi di Stato in Fuga | Idris Elba e John Cena nel nuovo esplosivo trailer!

Preparati a un mix esplosivo di risate e adrenalina! Idris Elba e John Cena si uniscono in "Capi di Stato in Fuga", il nuovo film che promette di rivoluzionare il genere. Dopo tre anni di attesa, il trailer ufficiale svela un'avventura mozzafiato, pronta a conquistare il cuore degli spettatori il 2 luglio 2025 su Prime Video. Non perdere l’occasione di scoprire cosa succede quando due figure di potere devono fare i conti con il caos!

Sono passati piĂą di tre anni da quando Capi di Stato in Fuga  è stato annunciato per la prima volta, ma l’attesa è quasi finita. Prime Video ha finalmente pubblicato il primo trailer dell’attesissima commedia d’azione e ha confermato che il film arriverĂ sugli streamer il 2 luglio 2025, giusto in tempo per accendere la miccia per il weekend del Giorno dell’Indipendenza. Il nuovo trailer dĂ subito il tono: Capi di Stato in Fuga è esattamente quello che ci si aspetta da una commedia con il duo di The Suicide Squad John Cena  e Idris Elba  , che ancora una volta portano la loro alchimia esplosiva in un’avventura in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it