Capaccio Paestum revocato il sequestro del villaggio Oasis

Una boccata d'aria per il villaggio Oasis di Capaccio Paestum: il Gip del Tribunale di Salerno ha revocato il sequestro, aprendo nuove prospettive per il turismo sostenibile nella regione. Questo passo non solo segna la rinascita di una struttura simbolo, ma si colloca nel contesto del crescente interesse verso mete che coniugano natura e cultura. Scopri come l’innovazione e la tutela ambientale possono riscrivere il futuro del nostro patrimonio.

Il Gip del Tribunale di Salerno, Piero Indinnimeo, su richiesta della difesa e con parere favorevole della Procura della Repubblica (Pm Stefania Faiella) ha revocato il sequestro del villaggio Oasis di Capaccio Paestum. La decisione ha fatto seguito a una accurata attivitĂ di ripristino condotta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Capaccio Paestum, revocato il sequestro del villaggio Oasis

Contenuti che potrebbero interessarti

"Cibo & Dintorni 2025": un viaggio nei sapori e nelle tradizioni agroalimentari a Capaccio Paestum - Dal 16 al 18 maggio 2025, "Cibo & Dintorni" torna a Capaccio Paestum per la XIV edizione. Un evento che celebra i sapori e le tradizioni agroalimentari italiane, unendo territorio, produzione e turismo.

Segui queste discussioni su X

CAPACCIO PAESTUM OSPITA LA 4ª EDIZIONE DEGLI “EROI DEL CALCIO” Martedì 3 giugno 2025, alle ore 18:30, presso il Mec Paestum Hotel, torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati... Tweet live su X

L'attenuazione della misura cautelare giunge nell'ambito di una complessa inchiesta della Dia di Salerno su un presunto scambio elettorale politico-mafioso a Capaccio Paestum nel 2019 Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Paestum, revocato il sequestro del villaggio Oasis

Si legge su msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Paestum, revocato il sequestro del villaggio Oasis. I legali: “approdo virtuoso nella salvaguardia”

Secondo infocilento.it: Il Gip del Tribunale di Salerno, Piero Indinnimeo, su richiesta della difesa e con parere favorevole della Procura della Repubblica (Pm: Stefania Faiella) ha revocato il sequestro del villaggio Oasis ...

Capaccio Paestum, finisce fuori strada con l’auto: positivo all’alcool test

Lo riporta infocilento.it: Gli agenti hanno proceduto alla revoca della patente, al sequestro del veicolo ed al deferimento all’autorita giudiziaria del 60enne originario di Capaccio ...