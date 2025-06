Caos in carcere a Marassi detenuti saliti sul tetto | forze dell’ordine sul posto Ci sono feriti Uilpa | La rivolta dopo uno stupro | Video | Foto | Aggiornamenti

Un grave episodio scuote il carcere di Marassi, dove una rivolta esplode dopo un atto di violenza. Detenuti saliti sul tetto, scontri con le forze dell’ordine e feriti tra le persone coinvolte hanno catturato l’attenzione dell’Italia. La situazione resta critica e in evoluzione, mentre le autorità lavorano senza sosta per ristabilire l’ordine. Restate aggiornati per tutti gli sviluppi di questa drammatica emergenza.

Disordini all’interno della struttura. Tafferugli tra i reclusi e il personale in divisa. Salis: Siamo in contatto costante con le forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Caos in carcere a Marassi, detenuti saliti sul tetto: forze dell’ordine sul posto. Ci sono feriti. Uilpa: “La rivolta dopo uno stupro” | Video | Foto | Aggiornamenti

Caos nel carcere di Avellino: detenuti aggrediscono agenti - Nel carcere di Bellizzi Irpino, ad Avellino, si registra un grave episodio di violenza. Detenuti hanno aggredito agenti di polizia penitenziaria, provocando un clima di caos e tensione all'interno della struttura.

