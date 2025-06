Cantieri bloccati per le inchieste dell' urbanistica | le famiglie in sciopero della fame itinerante

Le famiglie coinvolte nelle indagini sull'urbanistica di Milano sono alzate in piedi, pronte a far sentire la loro voce. Mercoledì 4 giugno, davanti a Palazzo Marino, il comitato "Famiglie Sospese" organizza un nuovo presidio per chiedere giustizia e trasparenza. Ma non si ferma qui: uno sciopero della fame itinerante partirà con la prima tappa al cantiere di... Un gesto forte per rivendicare i propri diritti e scuotere le istituzioni.

Nuovo presidio, mercoledì 4 giugno, davanti a Palazzo Marino da parte del comitato "Famiglie sospese", composto dagli acquirenti di case finite nelle inchieste della procura di Milano sull'urbanistica in città. Annunciato anche uno sciopero della fame "itinerante", con prima tappa al cantiere di.

