Cantieri bloccati dalle inchieste | scatta lo sciopero della fame delle Famiglie sospese

A Milano, la lotta per il diritto alla casa si fa strenua: le famiglie sospese avviano uno sciopero della fame per denunciare l’immobilismo dei cantieri bloccati dalle inchieste. Un gesto estremo che mette in luce una crisi abitativa sempre più drammatica e sottovalutata. In un contesto di crescente difficoltà economica e sociale, queste famiglie chiedono risposte concrete. Riusciranno a far sentire la loro voce?

Milano – “Il tempo è scaduto, chiediamo una soluzione perché la situazione è sempre più grave e insostenibile". I rappresentanti del comitat o Famiglie sospese iniziano oggi uno sciopero della fame itinerante, con presidi giorno dopo giorno davanti ai cantieri posti sotto sequestro nell'ambito delle indagini della Guardia di finanza coordinate dalla Procura sulla gestione dell'urbanistica milanese o rimasti bloccati. La prima tappa, preceduta da una manifestazione davanti a Palazzo Marino, a llo Scalo House in via Valtellina, sequestrato lo scorso novembre. Il comitato riunisce famiglie che hanno acquistato appartamenti in cantieri finiti al centro di indagini oppure rimasti bloccati per la paralisi degli uffici comunali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cantieri bloccati dalle inchieste: scatta lo sciopero della fame delle Famiglie sospese

