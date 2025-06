Cantieri bloccati a Milano 4mila famiglie senza casa in sciopero della fame | “Chiediamo una soluzione urgente”

Milano si trova in ginocchio: oltre 150 cantieri bloccati e 4mila famiglie senza una casa. La crisi si fa sentire forte, con uno sciopero della fame itinerante che attraversa i cantieri chiusi, simbolo di un’urbanistica in emergenza. È il momento di ascoltare la voce di chi chiede risposte concrete. Perché il diritto alla casa non può aspettare, e il futuro di Milano si costruisce anche con le soluzioni urgentemente necessarie. Continua a leggere...

Sono oltre 150 i cantieri bloccati per le inchieste della Procura sulla gestione dell’urbanistica in città. Circa 4mila le famiglie senza casa: "Da oggi lanciamo uno sciopero della fame itinerante tra i cantieri bloccati. Non si ferma il nostro appello per chiedere una soluzione urgente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

