Cantava Take on me con gli A-ha ora Morten Harket combatte contro il Parkinson | “Non voglio arrendermi”

Morten Harket, leggenda degli A-ha e voce indimenticabile di "Take On Me", ha deciso di condividere la sua battaglia contro il Parkinson, dimostrando che anche in momenti difficili, il coraggio e la determinazione possono prevalere. La sua lotta è un esempio di resilienza e speranza, ispirando migliaia di fan in tutto il mondo. Continua a leggere per scoprire come il frontman affronta questa sfida, mantenendo viva la sua passione e il suo spirito indomabile.

Il frontman degli A-ha Morten Harket ha reso pubblica la sua battaglia contro il morbo di Parkinson. La band norvegese ha condiviso la notizia attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, spiegando ai fan che il cantante negli ultimi anni ha dovuto "lottare contro il proprio corpo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

