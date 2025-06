Canoa slalom inizia la Coppa del Mondo | tutte le novità dell’edizione 2025

La stagione 2025 della Coppa del Mondo di canoa slalom si apre con grandi novità a La Seu d’Urgell, dal 6 all’8 giugno. Tra nuove regole e sfide emozionanti, gli atleti si preparano a scrivere pagine entusiasmanti sul circuito più prestigioso. Curiosi di scoprire tutte le innovazioni e le stelle che illumineranno questa avventura? Restate sintonizzati, perché questa edizione promette di essere memorabile!

La nuova stagione della Coppa del Mondo di canoa slalom e cross kayak scatterà a La Seu d’Urgell (Spagna) con la tappa che andrà in scena da venerdì 6 a domenica 8 giugno: numerose novità regolamentari attendono gli atleti che saranno in gara sul circuito maggiore. Nelle prove individuali della canoa slalom (canadese e kayak, maschili e femminili) scompariranno le semifinali: non ci saranno prove d’appello per gli atleti in gara, in quanto saranno direttamente le batterie a promuovere in finale gli autori dei 12 migliori tempi. Nel kayak cross (maschile e femminile), invece, verrà introdotta la gara individuale al posto del consueto time trial che serviva per la qualificazione al tabellone ad eliminazione diretta: oltre a definire le batterie, la prova a cronometro definirà anche una classifica a sé stante. 🔗 Leggi su Oasport.it