Cannabis terapeutica cresce l’uso

In Emilia-Romagna, l'uso della cannabis terapeutica è in forte ascesa, con un incremento del 27% delle prescrizioni dal 2021 al 2023. Questo trend non solo riflette una crescente accettazione della medicina alternativa, ma pone anche interrogativi sul futuro della terapia del dolore. Sorprendentemente, la maggior parte dei beneficiari sono donne sopra i 60 anni, suggerendo un bisogno di soluzioni più efficaci per le patologie croniche. La salute sta cambiando!

Forlì, 4 giugno 2025 – Cresce in Emilia-Romagna il ricorso ai farmaci a base di cannabinoidi per uso terapeutico: tra il 2021 e il 2023 le prescrizioni sono aumentate del 27% rispetto al triennio precedente. A beneficiare di questi trattamenti, sono stati oltre 3.400 pazienti in Regione, per la maggior parte donne con un’età media di 60 anni. La spesa complessiva è superiore a 3,4 milioni di euro. Il direttore Emiliano Gamberini, dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, traccia un quadro aggiornato sull’andamento delle terapie con cannabinoidi a livello provinciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Cannabis terapeutica, cresce l’uso”

Altri articoli sullo stesso argomento

Cannabis terapeutica e innovazione: "Siamo un hub per la difesa civile" - Siamo un hub dedicato alla difesa civile, specializzato nella produzione di cannabis terapeutica. Nelle nostre serre, ambienti sospesi tra estate e primavera, le piante femmine riprodotte per talea crescono in condizioni ideali, garantendo qualità e innovazione.

Segui queste discussioni su X

Preparazione di cannabis medicinale: laboratorio aziendale all'Umberto I di Siracusa - Il primo attivato in Sicilia tra le Aziende sanitarie in linea con il decreto assessoriale 18/2020 e le norme del Ministero della Salute. - https://insanitas.it/asp-e-ospedali/2025/ Tweet live su X

Il dovere etico delle Comunità Secondo Antonio Pignataro, consulente del Dipartimento contro le droghe e le altre dipendenze, della Presidenza del Consiglio, “le comunità terapeutiche e le associazioni che si occupano della cura e della prevenzione dei dan Tweet live su X

500 milioni di euro. È la cifra che il Governo ha mandato in fumo con il Decreto Sicurezza. Perfino la Regione Veneto, oggi, ha preso posizione in difesa della filiera della #canapa. Un segnale forte, che ha costretto gli autori della norma a rompere il silenzio (a Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

"Cannabis terapeutica, cresce l’uso”

Secondo msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Che cos'è la Cannabis per uso terapeutico?

Si legge su my-personaltrainer.it: Il ricorso alla marijuana per uso terapeutico - o meglio, alla cannabis per uso terapeutico - è approvato in Italia già da diversi anni, benché il dibattito in quest'ambito continui a rimanere acceso ...

L’uso della cannabis terapeutica: evoluzione, benefici e sfide in Italia

Si legge su gaeta.it: La cannabis terapeutica in Italia La legalizzazione dell’uso della cannabis a risvolti medici è avvenuta nel 2007 in Italia, segnando un cambiamento significativo nella normativa riguardante questa ...