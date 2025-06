Candidatura della Festa di Sant’Agata a Patrimonio Immateriale Unesco | presentazione del protocollo d’intesa

Il 6 giugno, Catania si prepara a un evento che potrebbe cambiare il volto della sua tradizione: la candidatura della Festa di Sant’Agata a Patrimonio Immateriale dell’Umanità. Questo incontro ufficiale al Palazzo degli Elefanti rappresenta non solo una celebrazione della cultura locale, ma anche un'opportunità per rafforzare l'identità siciliana nel contesto globale. Un momento da non perdere per scoprire come la passione e la storia possano diventare patrimonio dell'umanità!

Venerdì 6 giugno alle ore 11, nella sala giunta del Palazzo degli Elefanti a Catania, si terrà un importante incontro istituzionale per la presentazione del protocollo d'intesa finalizzato alla candidatura della Festa di Sant'Agata come Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità. A prendere parte alla conferenza saranno il sindaco Enrico Trantino, l'arcivescovo metropolita Luigi Renna, il rettore dell'Università di Catania Francesco Priolo, e il presidente del Comitato per la Festa di Sant'Agata, Carmelo Grasso. L'evento vedrà inoltre l'intervento del professor Pier Luigi Petrillo, direttore della Cattedra UNESCO in Patrimonio culturale immateriale e Diritto comparato dell'Università di Roma Unitelma Sapienza.

