Canada incendi nel Manitoba | sfollate oltre 17mila persone

In Canada, la lotta contro gli incendi boschivi si intensifica: oltre 17.000 sfollati nel Manitoba, in un contesto di emergenza che coinvolge più di 25.000 persone nelle province colpite. Questo drammatico evento sottolinea l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico e la crescente frequenza di disastri naturali. Un punto cruciale da considerare: la resilienza delle comunità sarà messa alla prova, mentre la natura continua a chiedere il conto.

In Canada oltre 25mila residenti in tre province sono stati evacuati a causa delle decine di incendi boschivi ancora attivi. La maggior parte degli sfollati proviene dal Manitoba, che la scorsa settimana ha dichiarato lo stato di emergenza. Oltre 17mila persone, tra cui 5mila residenti di Flin Flon, vicino al confine con il Saskatchewan, hanno dovuto lasciare le loro case. Sono stati allestiti centri di emergenza. Il premier del Manitoba Wab Kinew ha dichiarato che a Winnipeg sono state messe a disposizione circa mille camere d'albergo. Il fumo ha ridotto la qualità dell'aria e la visibilità in Canada e in alcuni Stati americani lungo il confine.