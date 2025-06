Campione del body building raggiunge il secondo posto al campionato mondiale Men' s Physique over 45

Al Rimini Wellness, tra una marea di appassionati e atleti, il forlivese Stefano Savini ha scritto una nuova pagina di successo, conquistando il secondo posto al campionato mondiale di Men's Physique over 45. Un risultato che testimonia dedizione, passione e il potere del miglioramento continuo. Per Stefano, questa medaglia non è solo un traguardo, ma l'inizio di un nuovo capitolo nel suo straordinario percorso sportivo...

Al Rimini Wellness, che si è tenuto alla fiera di Rimini, gremita di appassionati e amanti del fitness, il bodybuilder forlivese Stefano Savini, freschissimo di titolo italiano, si laurea vicecampione del mondo nella categoria "Men's Physique over 45". Questo traguardo non sarà un punto di arrivo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Campione del body building raggiunge il secondo posto al campionato mondiale "Men's Physique over 45"

