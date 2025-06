Campi estivi 2025 a Città della Scienza

Pronti a vivere un’estate all’insegna della scoperta e del divertimento? I Campi Estivi 2025 di Città della Scienza a Napoli sono l’occasione perfetta per bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni di esplorare il mondo con entusiasmo, stimolare la curiosità e creare ricordi indimenticabili. Un ricco programma di attività educational e ludiche li aspetta: preparatevi a un’esperienza che lascerà il segno!

Dal 16 giugno al 1º agosto e dal 1º al 5 settembre 2025, torna l'appuntamento con i Campi Estivi di Città della Scienza a Napoli! Otto settimane di divertimento, apprendimento e scoperte per bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni, suddivisi in gruppi omogenei per fasce d'età.

