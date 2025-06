Campania Rubano | Sostengo battaglia sindaci Matese no a chiusura punto nascita Ospedale Ave Gratia Plena

Nella Campania del cambiamento, i sindaci dell’area matesina alzano la voce contro la chiusura del punto nascita dell’Ospedale Ave Gratia Plena. Questa battaglia è un segnale forte: la salute dei neonati e delle mamme non può essere messa in discussione. Un trend sempre più evidente nei piccoli centri è la lotta per mantenere i servizi essenziali, fondamentale per garantire un futuro vivace alle comunità locali. Non fermiamoci qui!

Tempo di lettura: < 1 minuto "Come parlamentare sannita sono vicino e sostengo la battaglia dei sindaci dei 17 comuni dell'area matesina, degli amministratori locali del Matese e delle aree del Monte Maggiore e dell'Alto Casertano, dopo le notizie diffuse in merito alla possibile chiusura del punto nascita dell'Ospedale Ave Gratia Plena di Piedimonte Matese". Lo sostiene, in una nota, Francesco Maria Rubano, deputato sannita di Forza Italia. "Se l'ipotesi dovesse essere confermata si tratterebbe di un duro colpo per una intera comunità, che si ritroverebbe privata di un servizio sanitario indispensabile e punto di riferimento importante per il territorio matese", spiega.

