Camion in fiamme sull’autostrada A90 | traffico bloccato verso Roma Centro

Un camion in fiamme ha paralizzato il traffico sull'A90, creando disagi per chi si dirige verso Roma centro. L’episodio, avvenuto stamattina, mette in evidenza la crescente vulnerabilità delle infrastrutture viarie, già messe a dura prova dal traffico intenso e dai lavori in corso. La rapidità d’intervento dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, ma quanto ancora riusciremo a tollerare? Rimanete aggiornati: la viabilità è un tema caldo!

Roma, 4 giugno 2025 – L’ incendio di un camion in sosta sulla corsia di emergenza dell’autostrada A90, alle 9 di questa mattina, all’altezza dell’uscita Prenestina, ha causato il blocco del traffico veicolare in direzione Roma Centro. Sul posto è intervenuta di una squadra dei vigili del fuoco. L’ incendio è stato segnalato intorno alle ore 09:00, quando un camion in sosta sulla corsia di emergenza dell’ autostrada A90 ha preso fuoco. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. Fortunatamente, non ci sono stati feriti o coinvolti. Il traffico veicolare in direzione Roma Centro è attualmente bloccato, causando disagi agli automobilisti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

