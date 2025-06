Camion in fiamme chiuso il tratto compreso tra Avellino Est e Benevento verso Canosa

Un camion in fiamme ha paralizzato il tratto autostradale tra Avellino est e Benevento, creando disagi nel traffico già congestionato della A16 Napoli-Canosa. Questo episodio non è solo un imprevisto per gli automobilisti, ma mette in luce una problematica costante: la sicurezza sulle strade italiane. Con l’aumento del traffico pesante, è fondamentale sensibilizzare sulla manutenzione e sul rispetto delle norme di sicurezza. Rimanete aggiornati, la situazione si evolve!

Alle ore 10 circa, sulla A16 Napoli-Canosa è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento verso Canosa, a causa di un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 50+200. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Camion in fiamme, chiuso il tratto compreso tra Avellino Est e Benevento verso Canosa

Leggi anche questi approfondimenti

Camion avvolto dalle fiamme: paura e traffico in tilt sulla Statale - Un camion avvolto dalle fiamme ha scatenato il panico e causato ingorghi sulla statale SS492 martedì 13 maggio.

Segui queste discussioni su X

Paura a Campora San Giovanni, camion a fuoco e le fiamme si propagano in una palazzina. Famiglie evacuate https://quicosenza.it/news/tirreno/paura-campora-san-giovanni-camion-a-fuoco-e-le-fiamme-si-propagano-in-una-palazzina-famiglie-evacuate… v Tweet live su X

#Pisa, dalle 14:40 #vigilidelfuoco impegnati in centro città per un camion in fiamme incastrato sotto un ponte ferroviario: illeso il conducente, traffico interrotto, evuacuati per precauzione alcuni locali universitari vicini. In atto verifiche strutturali e la messa in sic Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

Camion in fiamme sul Raccordo: lunghe code e blocco del traffico all’uscita per via Prenestina

Scrive fanpage.it: Camion in fiamme sull'autostrada A90 del Grande Raccordo Anulare all'altezza dell' uscita Prenestina, zona est di Roma. Le operazioni per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona hanno ...

Camion in fiamme sull’autostrada A10, tratto temporaneamente chiuso all’altezza di Albisola

Lo riporta msn.com: Liguria. Dalle ore 10:45 circa, sulla A10 Genova-Savona è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra la complanare di Savona e Albisola in direzione Genova a causa di un camion andato in fiam ...

Camion in fiamme sulla A10, autostrada riaperta su una corsia, code

Secondo msn.com: Code e disagi sulla A10 tra Savona e Albisola per un camion andato a fuoco all'uscita di una galleria. L'intervento dei vigili del fuoco ha portato a circoscrivere il rogo e non risultano al momento f ...