Camila Giorgi è successo di nuovo | i matrimoni saltati adesso sono due

Camila Giorgi, la talentuosa tennista marchigiana, torna sotto i riflettori non solo per le sue imprese in campo, ma anche per le recenti vicende private che fanno discutere. Dopo due matrimoni saltati e una vita sentimentale spesso sotto i riflettori, ora si scopre di nuovo single, lasciando i fan con più domande che risposte. Cosa nasconde questa volta la sua scelta di privacy? La verità potrebbe essere più sorprendente di quanto si immagini.

Camila Giorgi, neanche questo matrimonio s’ha da fare: la tennista marchigiana, reduce dall’Isola, ha rivelato sui social di essere di nuovo single. Non è stata troppo specifica. Si è limitata a parlare in maniera molto generica, quando le è stato chiesto come mai avesse abbandonato l’ Isola dei famosi, di presunti motivi familiari e di salute. Non è dato sapere, dunque, se la questione riguardi lei in prima persona o se il suo addio sia stato legato, invece, al problema di qualche altro membro della sua famiglia. (LaPresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Camila Giorgi, è successo di nuovo: i matrimoni saltati adesso sono due

Covid, falsi vaccini: Madame a giudizio, Camila Giorgi sceglie rito abbreviato - La cantante Madame e l'ex tennista Camila Giorgi si trovano coinvolte in un processo riguardante presunti falsi vaccini Covid per ottenere il Green pass.

