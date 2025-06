Cambiaso Milan Allegri determinato ad andare fino in fondo | cosa filtra sul futuro dell’esterno della Juve Ultimissime

Il futuro di Andrea Cambiaso è avvolto nel mistero, con il Milan pronto a inserirsi nella corsa per il talento bianconero. Allegri, però, non ha intenzione di mollare facilmente. Questo scenario riflette una Serie A sempre più competitiva, dove ogni scelta può stravolgere le gerarchie. Riuscirà Cambiaso a trovare la sua collocazione ideale? La tensione cresce e gli appassionati sono in attesa di sviluppi emozionanti!

Cambiaso Milan, Allegri determinato ad andare fino in fondo: cosa filtra sul futuro dell'esterno della Juve. Tutte le ultimissime novità a riguardo. Resta in bilico il futuro di Andrea Cambiaso, in inverno a un passo dal Manchester City e in queste ultime ore finito pesantemente nei radar del Milan. I rossoneri infatti saranno chiamati a sostituire Theo Hernandez e lo juventino rappresenta una soluzione intrigante. Anche e soprattutto perchè da pochi giorni è Massimiliano Allegri a guidare il Diavolo. Il livornese, che ha avuto Cambiaso alla Juventus, riabbraccerebbe volentieri il jolly. Per il mercato Juve si tratta di decidere se dare l'ok alla cessione per incassare una bella cifra da reinvestire o continuare con lui.

Calciomercato Milan, piacciono Cambiaso e Udogie - Il Milan si prepara a un possibile ribaltone in difesa: con Theo Hernandez in uscita, i rossoneri puntano su Cambiaso e Udogie.

Rivoluzione #Milan. Il #Chelsea punta #Maignan mentre #Reijnders può partire con un'offerta da 75 milioni bonus inclusi. Non di #TheoHernandez all'Arabia Saudita, i rossoneri pensano a #Modric, #Cambiaso, #DeCuyper o #Udogie (#CorSera) Tweet live su X

#Momblano: il Milan offrirà 30 mil alla Juve per #Cambiaso. Una cifra importante, ma per quanto abbia rotto con la Juve, difficilmente verrà ceduto per questa cifra ad una diretta concorrente. Tweet live su X

Il Milan sogna Modric e pensa a Cambiaso in caso di addio di Theo. Un difensore per il Napoli: l'ultima idea è Scalvini. Cosa ne pensate? #TMmercato #calciomercato #mercato Tweet live su X

