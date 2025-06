Cambia la regola sul calcio di rigore verrà ripetuto in caso di doppio tocco | mai più un caso Álvarez

Nel mondo del calcio, le regole sono fondamentali per mantenere competitività e fair play. Con la circolare numero 31 dell’IFAB, l’organismo che definisce le norme del gioco, si chiarisce un punto cruciale: il calcio di rigore non verrà più ripetuto in caso di doppio tocco, come è accaduto spesso in passato. Mai più un caso Álvarez! Questa novità porta maggiore chiarezza e giustizia in campo, rivoluzionando le strategie e le aspettative delle squadre.

Con la circolare numero 31, l’ IFAB, l’organo internazionale composto dalla Fifa e dalle quattro Federazioni britanniche che decide le regole del gioco del calcio, ha chiarito uno degli aspetti che hanno generato più polemiche nell’ultima Champions League. Non si tratta di un vero e proprio cambio regolamentare, ma di una precisazione sull’interpretazione degli articoli 10 e 14, quelli che regolano i calci di rigore, sia in partita sia quelli al termine dei supplementari. Dal primo luglio 2025, nel caso in cui un calciatore tocchi involontariamente il pallone con il piede d’appoggio prima di calciarlo, il rigore dovrà essere ripetuto, e non più annullato. 🔗 Leggi su Open.online

Altre letture consigliate

PEC personale per gli amministratori di società: la nuova regola che cambia le carte in tavola - La nuova normativa sulla PEC personale per gli amministratori di società segna un cambiamento epocale nel mondo imprenditoriale.

Segui queste discussioni su X

E anche per quest’anno, la regola del 4-0/4-1 in una delle prime due serie viene rispettata. Cambia il basket, cambiano i roster, ma alcune cose difficilmente cambieranno. Giocare meno partite ed essere sani rimarrà sempre il vantaggio competitivo più grand Tweet live su X

Barcellona incredibile e mi sembra che hanno dimostrato che si può anche giocare così. Detto questo, sarà meglio cambiare la regola fuorigioco quel tanto che basta, che io il Lecce di Giampaolo che gioca con la linea di difesa altissima e batte il Pescara 5-3 Tweet live su X