Caltagirone sfida Mediobanca su Generali

Il duello tra Caltagirone e Mediobanca su Banca Generali è solo l'ultimo atto di una saga finanziaria in fermento. In un contesto di crescente concentrazione bancaria, l'offerta pubblica di scambio proposta da Mediobanca il 16 giugno potrebbe ridefinire gli equilibri del settore. Caltagirone, con la sua strategia astuta, mette in discussione i piani di Piazzetta Cuccia: chi avrà l'ultima parola? Questo scontro promette colpi di scena!

Si accende lo scontro tra il gruppo Caltagirone e Mediobanca sull'operazione di acquisizione di Banca Generali. Al centro del contendere, l'offerta pubblica di scambio (OPS) promossa da Piazzetta Cuccia, che sarà sottoposta al voto dell'assemblea degli azionisti il prossimo 16 giugno. Ma per Caltagirone, attraverso la controllata VM 2006 Srl, non ci sono ancora le

Vi è ora più chiaro il segno di classe del motto “più Europa”? Ormai è un’ovvietà, ma è sempre bene ribadirla: più Europa è uguale a più tecnocrazia, a tutto vantaggio di mercato, armi e del nulla di politica e geopolitica attuale. Tweet live su X

La vittoria di Mediobanca in Generali complica la scalata di MPS a Piazzetta Cuccia. Il Governo ha alzato i muri su Unicredit-Bpm per spingere Orcel a sostenere la sfida di Caltagirone a Donnet. Non è andata bene. Forse ritirare le truppe nell'assalto a Milano Tweet live su X

Giulio Di Donato (@dido81_giulio) Tweet live su X

