Calolziocorte a colori e premi ai giovani talenti | Ecco il valore aggiunto delle nostre comunità

Calolziocorte si colora di talenti: il recente evento al monastero di Santa Maria del Lavello ha premiato i giovani che brillano per le loro abilità. "I ragazzi che sviluppano talenti sono una ricchezza per la nostra comunità", ha sottolineato un relatore. Questo riconoscimento non è solo un premio, ma un seme piantato per un futuro luminoso. In un'epoca in cui il potenziale giovanile è fondamentale, investire nei talenti è la chiave per costruire comunità più fort

"I ragazzi che sviluppano talenti sono una ricchezza per la nostra comunità e la speranza per un futuro migliore". In questo messaggio rilanciato dal palco della festa organizzata nel tardo pomeriggio di martedì 3 giugno al monastero di Santa Maria del Lavello, è racchiusa tutta la forza di una. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Calolziocorte a colori e premi ai giovani talenti: "Ecco il valore aggiunto delle nostre comunità"

