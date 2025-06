Calciomercato | tutte le news in tempo reale di mercoledì 4 giugno

Giugno segna l'inizio di un periodo frenetico per il calciomercato, con le squadre di Serie A pronte a rinforzarsi in vista della prossima stagione. Inter, Juventus, Napoli e Milan sono già al lavoro tra rumors e trattative. L'attenzione è puntata su chi potrebbe fare la differenza: quale sarà il colpo dell'estate? Non perdere le ultime novità su questo palcoscenico avvincente, dove ogni mossa può cambiare le sorti delle squadre!

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Domenica si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l'acquisto di nuovi calciatori in vista del Mondiale per Club, ma i temi caldi sono tanti. Cesc Fabregas (LaPresse) – Calciomercato.it L'addio di Simone Inzaghi all' Inter ha catalizzato ovviamente l'attenzione nella giornata di martedì, con il tecnico piacentino che oggi volerà a Parigi per definire l'accordo con l' Al-Hilal. Il club nerazzurro punta Fabregas per la panchina e tratta con il Como per liberare lo spagnolo.

Benvenuti nell'aggiornamento live delle ultime notizie sul calciomercato! Seguite con noi le novità del giorno, in tempo reale dalla redazione di Calcio News24.

