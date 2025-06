Calciomercato Real Madrid | l’operazione di ringiovanimento è totale addio ai trentenni Ecco tutte le mosse dell’estate dei blancos con Xabi Alonso

Il Real Madrid sta riscrivendo le regole del calciomercato, puntando deciso sul talento giovane e sulla rivoluzione generazionale. Addio ai trentenni, benvenuti i prospetti di domani: con Xabi Alonso in panchina, i Blancos stanno plasmando un futuro all'insegna della freschezza e dell’innovazione. Ecco tutte le mosse estive che stanno definendo la nuova era dei blancos, segnando un cambio di rotta epocale nel panorama calcistico.

Calciomercato Real Madrid, l’operazione dei blancos per potenziare ulteriormente la squadra. La situazione attuale Il Real Madrid del presente e, soprattutto, del futuro, sta subendo una trasformazione radicale e ben definita: i calciatori trentenni sono ufficialmente una specie in via d’estinzione. La strategia del club è chiara e non viene celata: è in corso un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com