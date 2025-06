CALCIOMERCATO Portieri tra le voci spunta anche Klinsmann Ma col Cesena si può parlare di Berti e Russo

Il calciomercato è in fermento e le porte dei portieri si apprestano a girare! Con Moldovan pronto a tornare all'Atletico Madrid, il Sassuolo guarda con interesse a Jonathan Klinsmann, ma non solo: anche Berti e Russo del Cesena sono nel mirino. Un cambio di rotta che potrebbe segnare il futuro dei neroverdi, sempre più in cerca di solide fondamenta. Non perderti gli sviluppi di questa intrigante sfida tra i pali!

Le porte, in casa neroverde, cominceranno a girare solo tra un po’, ma è noto che mentre si allontana il riscatto di Moldovan – il portiere rumeno tornerà all’Atletico Madrid – e si avvicina il rientro di Turati – chissà se per restare – da Cesena rimbalzano voci di un interessamento dei neroverdi per Jonathan Klinsmann (nella foto), 28enne portiere statunitense che ha difesa in stagione la porta romagnola. Piace a Torino e Venezia, che fin qua si sono limitati a sondarlo, e piace al Sassuolo, che avrebbe anche abbozzato – stando sempre ai si dice – un’offerta non sufficiente, tuttavia, a interessare la società bianconera, che valuta l’estremo difensore più di due milioni, rispetto ai quali i neroverdi sarebbero stati ragionevolmente al di sotto, chiedendo ai romagnoli informazioni anche su Tommaso Berti, centrocampista classe 2004 appetito anche da Udinese, Parma e Lecce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - CALCIOMERCATO. Portieri, tra le voci spunta anche Klinsmann. Ma col Cesena si può parlare di Berti e Russo

Calciomercato Juventus, la dirigenza è soddisfatta dei suoi portieri! Interverrà su questo ruolo solo in un caso. L’annuncio del giornalista - La Juventus è soddisfatta dei propri portieri e prevede interventi solo in casi estremi. Secondo il giornalista Niccolò Ceccarini, Michele Di Gregorio e Mattia Perin resteranno alla Juventus a meno di imprevisti.

