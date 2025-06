Calciomercato Napoli in attesa di De Bruyne tutto su Frattesi | è lui il dopo Anguissa

Il Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo dopo il trionfo dello scudetto. Con Zambo Anguissa in partenza, gli azzurri puntano su Davide Frattesi come suo successore ideale. Mentre l'attesa per De Bruyne cresce, il club si muove strategicamente per rinforzare la squadra. Sarà questo il momento di dare il via a un ciclo vincente? Non perdere le prossime mosse del mercato: il futuro del Napoli è più che mai avvincente!

Secondo le ultime notizie di calciomercato Napoli, Davide Frattesi sarebbe l'erede individuato di Zambo Anguissa, che potrebbe lasciare il club azzurro dopo il secondo scudetto conquistato. L'attesa per De Bruyne, ma anche la voglia di cominciare a costruire il resto del nuovo Napoli, nella prima fase di mercato degli azzurri che si conclude il 10.

