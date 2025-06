calciomercato napoli i nomi per rinforzare l attacco

Il calciomercato è sempre un palcoscenico di emozioni e sorprese, e il Napoli non fa eccezione! Tra i nomi che infiammano le fantasie dei tifosi c'è Kang-In Lee, giovane talento del PSG. Con l'arrivo di Conte, l'azzurro potrebbe rinforzare un attacco già promettente. Questo è solo l'inizio: guardate le dinamiche del mercato, perché ogni acquisto potrebbe cambiare le sorti della stagione! Non fatevi sfuggire i prossimi colpi di scena

Ecco la lista dei nomi che, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato Napoli, sono nel mirino del direttore sportivo azzurro Giovanni Manna per rinforza la rosa di Conte. In cima alla lista dei desideri del calciomercato Napoli che sarà c’è Kang-In Lee, esterno destro del Psg pronto a lasciare Parigi e per il quale il . 🔗 Leggi su 2anews.it