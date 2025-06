Calciomercato Napoli ecco quanto investirà De Laurentiis | Questa sarà la cifra per l’estate

Il calciomercato del Napoli si prepara a un'estate di grandi investimenti. Aurelio De Laurentiis, durante una conferenza stampa ricca di anticipazioni, ha svelato la cifra che il club azzurro intende mettere sul piatto per rafforzare la squadra. Un’operazione strategica che potrebbe cambiare le sorti dei partenopei e alimentare le speranze dei tifosi. Ma quanto investirà effettivamente il patron degli azzurri? Scopriamolo insieme.

Il patron degli azzurri ha parlato in conferenza stampa, svelando la cifra che verrà investita in estate per rinforzare i partenopei Una conferenza stampa ricca di spunti, quella che ha visto Aurelio De Laurentiis protagonista dal Palazzo Petrucci. Il presidente del Napoli ha presentato i ritiri degli azzurri a Dimaro e Castel di Sangro, rispondendo anche alle domande dei giornalisti. Numerosi i temi affrontati: dall’arrivo di De Bruyne, alle amichevoli, passando persino per l’eventuale cessione del club. Non sono mancate stoccate, come alla Juventus, o focus legati proprio al calciomercato. ADL è stato chiaro sin da subito, volendo evitare domande sugli acquisti in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it