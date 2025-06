Calciomercato Napoli De Laurentiis | Ci saranno parecchie aggiunte alla rosa Operazione De Bruyne nata tre mesi fa

Il calciomercato del Napoli si infiamma con rumors e aspettative, ma il presidente De Laurentiis mette subito le cose in chiaro: niente fretta, nessuna rivoluzione immediata. Con operazioni come quella di De Bruyne ancora in fase embrionale, il club punta a rinforzare la rosa con calma e strategia. Perché, come dice il presidente, "se uno vuole spendere un 30% in più, si può anche cercare di..." prepararsi a grandi novità, ma senza fretta e senza errori.

"Noi siamo sul mercato e prima di un mese non ne sapremo nulla. Tutti i giorni leggo che stiamo comprando 50 giocatori e mi faccio delle belle risate. Io vorrei avere tutti i giocatori subito a disposizione, ma ci sono due problemi: se uno vuole spendere un 30% in più, si può anche cercare di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Calciomercato Napoli, De Laurentiis: "Ci saranno parecchie aggiunte alla rosa. Operazione De Bruyne nata tre mesi fa"

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Segui queste discussioni su X

#Napoli, frenata per #David: #Conte vota #Bonny e vuole #Chiesa [@86_longo] #calciomercato #Parma https://calciomercato.com/news/napoli-frenata-per-david-conte-vota-per-bonny-e-vuole-chiesa-a-ogni-costo… Tweet live su X

Il Napoli è pronto a scatenare l'inferno in fase di calciomercato. Questi i nomi riportati da Gianluca Di Marzio: • DIFESA: Il nuovo nome per la retroguardia sarebbe quello di Giorgio Scalvini che si aggiunge a Sam Beukema e Federico Gatti. • CENTROCAMPO: Tweet live su X