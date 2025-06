Calciomercato Napoli Conte ha scelto il primo obiettivo in attacco | previsti nuovi contatti

Il calciomercato del Napoli si infiamma: sotto la guida di Conte, i partenopei puntano deciso verso l’obiettivo principale in attacco. Con nuovi contatti e strategie a tutta velocità, il club azzurro mira a rinforzarsi per puntare in alto anche in Europa. In un clima di attese e rumors, il colpo De Bruyne si fa sempre più vicino, promettendo una stagione esplosiva: il futuro azzurro è pronto a scrivere nuove pagine di successo.

Il tecnico degli azzurri è sicuro: Conte ha già individuato l’obiettivo principale per l’attacco dei partenopei. In casa Napoli è sempre tempo di calciomercato. Il ds degli azzurri Giovanni Manna sta facendo di tutto per creare una rosa sempre più competitiva che possa dominare anche nelle competizioni europee. In chiusura il colpo De Bruyne: il centrocampista belga svolgerà le visite mediche al ritorno dal ritiro con la nazionale. Un reparto che sicuramente dovrà essere rinforzato è l’attacco. Nonostante la fiducia di chiudere il prima possibile, la trattativa con Jonathan David sembra essere attualmente in stand-by. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, Conte ha scelto il primo obiettivo in attacco: previsti nuovi contatti

#Napoli su #Ndoye, il Bologna chiede 40 milioni. Ai rossoblù piace Pio #Esposito, #Dzeko si offre https://calciomercato.com/news/bologna-il-napoli-pressa-per-ndoye-e-non-solo-in-avanti-piace-pi-83923… Tweet live su X

Il Napoli è pronto a scatenare l'inferno in fase di calciomercato. Questi i nomi riportati da Gianluca Di Marzio: • DIFESA: Il nuovo nome per la retroguardia sarebbe quello di Giorgio Scalvini che si aggiunge a Sam Beukema e Federico Gatti. • CENTROCAMPO: Tweet live su X

Conte ha scelto il suo attaccante segreto per il Napoli!