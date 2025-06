Calciomercato Modric-Milan ci siamo | il blitz di Tare la telefonata di Allegri

Il Milan è pronto a sorprendere con un colpo da maestro: Luka Modric, svincolato e pronto a scrivere un'altra pagina della sua leggendaria carriera. Con il blitz di Tare e la telefonata di Allegri, l'atmosfera si scalda. Questo trasferimento potrebbe segnare un cambio di passo per i rossoneri, in un'estate di grandi movimenti nel calciomercato. Sarà Modric il tassello che mancava per tornare a dominare in Serie A?

Potrebbe essere lo svincolato Luka Modric il primo, grande colpo del Milan in questo calciomercato estivo. Ecco la situazione attuale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Modric-Milan ci siamo: il blitz di Tare, la telefonata di Allegri

Calciomercato, Modric al Milan: reale possibilità? Ecco la situazione - Luka Modric, storico centrocampista del Real Madrid, è ora un giocatore svincolato e il suo futuro è incerto.

