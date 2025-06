Calciomercato Milan Tare pensa a un super acquisto dal Chelsea

Il Milan non si ferma! Con Igli Tare al timone del calciomercato, si prospetta un super acquisto dal Chelsea che potrebbe cambiare le sorti della squadra. In un'estate di grandi investimenti e ambizioni, la dirigenza rossonera punta a rinforzare il roster per competere ai massimi livelli. Chi sarà il grande colpo? Rimanete sintonizzati, perché il futuro del Milan è in fermento e le sorprese sono dietro l'angolo!

Il Milan è giĂ pienamente operativo nel calciomercato estivo con il suo direttore sportivo Igli Tare. Ecco chi sta pensando di prendere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Tare pensa a un super acquisto dal Chelsea

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

