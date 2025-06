Calciomercato Milan non solo Rabiot | Tare punta un altro francese

Il calciomercato del Milan è in pieno fermento e non si ferma a Rabiot! Tare punta su un altro talento francese, rivelando strategie audaci per rinforzare la rosa rossonera. In un contesto in cui i giovani promettenti stanno conquistando il palcoscenico europeo, l'arrivo di un nuovo francese potrebbe rappresentare un cambio di passo decisivo. Scopriremo se il club sceglierà di investire su un futuro brillante!

Calciomercato Milan, Rabiot il possibile erede di Tijjani Reijnders? Gazzetta.it fa il punto sulle possibili strategie. C'è un altro nome.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

