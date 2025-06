Calciomercato Milan no di Theo Hernández all’Al-Hilal | la sua speranza

Il calciomercato del Milan continua a tenere banco, ma Theo Hernández ha scelto di restare. L'offerta dell'Al-Hilal non è stata sufficiente per convincere il terzino, che nutre speranze ambiziose con i rossoneri. In un momento in cui i talenti italiani sono al centro dell'attenzione globale, la scelta di Theo di rimanere potrebbe segnare un cambio di rotta nel mercato. Riuscirà il Milan a mantenere intatta la sua rosa?

Theo Hernández via dal Milan in questo calciomercato estivo? Possibile, ma, a quanto pare, non sarà l'Al-Hilal la sua destinazione. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, no di Theo Hernández all’Al-Hilal: la sua speranza

