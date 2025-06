Calciomercato Milan Modric si avvicina | Tare in Croazia per la firma

Il calciomercato estivo del Milan si accende con l'ipotesi di Luka Modric, il genio croato svincolato che potrebbe brillare a San Siro. Tare è già in Croazia per definire i dettagli e portare a Milano un campione capace di elevare la squadra. Con l'arrivo di un giocatore del suo calibro, il club rossonero non solo mira a vincere, ma punta a segnare un’epoca nel calcio italiano. Questo affare potrebbe cambiare le regole del gioco!

Potrebbe essere lo svincolato Luka Modric il primo, grande colpo del Milan in questo calciomercato estivo.

