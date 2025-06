Calciomercato Milan acquisti cessioni rumors e trattative | LIVE News

Il calciomercato estivo è finalmente arrivato, e il Milan è pronto a scrivere una nuova pagina della sua storia! Con ambizioni di rivoluzione totale, il club rossonero mira ad affiancare top player a giovani talenti. Sorprendenti cessioni e acquisti strategici potrebbero ridefinire le sorti della squadra, seguendo la scia di progetti vincenti in Europa. Rimanete sintonizzati: il futuro del Milan potrebbe essere più luminoso che mai!

È iniziata ufficialmente la sessione estiva di calciomercato del 2025: il Milan vuole essere protagonista con una rivoluzione totale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors e trattative | LIVE News

Contenuti che potrebbero interessarti

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Segui queste discussioni su X

CALCIOMERCATO #MILAN #Reijnders ? [ManCity] 75 mln #Modric ? [parametro zero] #Ricci ? [circa 30 mln] L'attuale CC del Torino è un interno di centrocampo e sa fare molto bene la fase di interdizione ma meno quella di transizione. Serve un ruo Tweet live su X

Come raccontato, nonostante l'accordo ormai raggiunto tra #Milan e #AlHilal, #TheoHernandez non ha ancora accettato la destinazione. L'esterno sinistro francese preferirebbe l'#AtleticoMadrid, e la novità di queste ore è che i rojiblancos hanno proposto ai Tweet live su X

Quello di #MilinkovicSavic Non è l'unico nome in valutazione, ma è un'idea. C'è una lista ristretta di nomi, tra cui anche quello di Chevalier, in francia. Prima di tutto però bisogna capire il futuro di #MikeMaignan. Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Il Milan valuta cessioni eccellenti e nuovi acquisti sotto la guida di Tare

Si legge su msn.com: Il Milan di Allegri al centro di grandi manovre di mercato: novità su Theo Hernandez, Maignan e Modric e altre sorprese in arrivo. Il Milan è al centro di un periodo di intenso movimento sul fronte de ...

Calciomercato Milan 2024, tabellone acquisti e cessioni: ufficialità e ultime notizie

Lo riporta money.it: Calciomercato Milan 2024, il tabellone degli acquisti e delle cessioni ufficiali: dopo l’addio a mister Stefano Pioli i rossoneri sono ripartiti dal nuovo allenatore Paulo Fonseca e dall’immancabile ...

Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 2 giugno

Lo riporta milannews.it: Seguendo l'input della FIFA, anche la FIGC ha previsto una sessione speciale di calciomercato prima del Mondiale per Club per tutte le squadre di Serie A, così come in tutto il resto del mondo: ...