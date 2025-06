Calciomercato Juventus quello storico obiettivo bianconero si toglie dal mercato | arriva l’annuncio ufficiale!

Il calciomercato della Juventus si arricchisce di una svolta decisiva: il grande obiettivo bianconero decide di restare fuori dall’Italia, mettendo fine alle voci di un suo ritorno. Dalla conferenza stampa a Coverciano, Gigio Donnarumma ha ufficialmente annunciato il suo futuro, lasciando i tifosi senza parole e aprendo un nuovo capitolo per il portiere e per la Juventus stessa...

Calciomercato Juventus, uno storico obiettivo bianconero dice no ai rumours che lo vorrebbero di nuovo in Italia: l’annuncio ufficiale!. In conferenza stampa da Coverciano, dal ritiro della Nazionale, Gigio Donnarumma ha parlato così del suo futuro. Le dichiarazioni del portiere accostato a più riprese anche al calciomercato Juve. DONNARUMMA – «Sto bene a Parigi. Devo sentire la società per il rinnovo e spero di rimanere lì a lungo. Serie A un giorno? Non chiudo le porte a nulla perché l’Italia è casa mia. Ma mi godo il momento, il Psg ha fiducia in me». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com