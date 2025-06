Calciomercato Juventus occasione dalla big europea | colpo possibile ad una condizione! Cosa può succedere in estate

La Juventus si prepara a muoversi sul mercato estivo con una possibile opzione intrigante: Antony. La nuova dirigenza bianconera cerca talenti in grado di rilanciare il progetto, un trend che sta caratterizzando le big europee, pronte a investire su giovani promesse. Se questa trattativa si concretizzerà, potrebbe segnare un cambio di rotta decisivo per la Vecchia Signora. Resta da vedere quale condizione fondamentale dovrà essere soddisfatta!

Calciomercato Juventus, colpo possibile ad una condizione: le novità sul fronte entrate in casa bianconera. Tutti gli aggiornamenti. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Antony per il calciomercato Juventus. La nuova dirigenza bianconera è già alla ricerca di calciatori che potrebbero rilanciare il progetto del club. Come riportato da Tuttosport, la Juve starebbe monitorando con grande attenzione la situazione riguardante l’esterno. Il brasiliano è rientrato al Manchester United dopo il prestito al Betis e potrebbe lasciare i Red Devils con un nuovo prestito. Un’importante occasione, dunque, anche per i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, occasione dalla big europea: colpo possibile ad una condizione! Cosa può succedere in estate

Leggi anche questi approfondimenti

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

Segui queste discussioni su X

Calciomercato #Juventus, spunta un nome nuovo per l’attacco bianconero! Avviati i primi contatti con l’entourage di quel calciatore. L’annuncio del giornalista Tweet live su X

Calciomercato #Juventus, cambia tutto per quell’obiettivo! L’attaccante vorrebbe restare nel suo club d’appartenenza: la richiesta è stata chiara. I dettagli Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Calciomercato Juve, il club prepara qualche sacrificio in nome del bilancio: chi può lasciare Torino entro giugno, i nomi

Secondo juventusnews24.com: Calciomercato Juve, il club bianconero prepara il terreno per qualche sacrificio in nome del bilancio: chi può lasciare Torino entro giugno, i nomi L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fat ...

Calciomercato Juventus, è caccia al nuovo bomber: sette idee e una novità per rinforzare l’attacco. La lista completa e aggiornata

Da juventusnews24.com: Calciomercato Juventus, è caccia al nuovo bomber: sette idee e una novità per rinforzare l’attacco. La lista completa e aggiornata per la Gazzetta L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatt ...

Calciomercato Juventus: possibile ritorno di fiamma per Sancho del Manchester United

Come scrive it.blastingnews.com: Il Chelsea ha deciso di non riscattarlo, rinunciando all'opzione d'acquisto e pagando una penale di 6 milioni di euro ...