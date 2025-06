Calciomercato Juventus irrompe il Napoli | l’obiettivo bianconero è la prima scelta di Conte! Gli ultimi aggiornamenti

Il calciomercato si infiamma e la battaglia tra Juventus e Napoli per il talento di Ndoye si fa sempre più intensa. Mentre i bianconeri puntano forte su di lui, anche il club partenopeo non sembra voler restare a guardare, con De Laurentiis pronto a fare sul serio. In un mercato in continua evoluzione, ogni mossa potrebbe rivelarsi cruciale. Scopriamo insieme le ultime novità su questo affascinante duello!

Calciomercato Juventus, l’obiettivo dei bianconeri è la prima scelta di Conte: novità sul futuro dell’esterno seguito anche dalla Juve. Il Napoli fa sul serio per Ndoye. Come riferito da Alfredo Pedullà, la valutazione da parte del Bologna è di almeno 40 milioni, ma il club di De Laurentiis cercherà di arrivare ad una soluzione per l’esterno del Bologna accostato anche al calciomercato Juve. Il Napoli prenderà almeno due esterni offensivi: sono da seguire anche le situazione legate all’ex Juve Chiesa e Zaccagni, ma la priorità oggi è Ndoye, fa sapere l’esterno di mercato. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, irrompe il Napoli: l’obiettivo bianconero è la prima scelta di Conte! Gli ultimi aggiornamenti

Altri articoli sullo stesso argomento

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

Segui queste discussioni su X

Calciomercato #Juventus, spunta un nome nuovo per l’attacco bianconero! Avviati i primi contatti con l’entourage di quel calciatore. L’annuncio del giornalista Tweet live su X

Calciomercato #Juventus, cambia tutto per quell’obiettivo! L’attaccante vorrebbe restare nel suo club d’appartenenza: la richiesta è stata chiara. I dettagli Tweet live su X