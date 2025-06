Calciomercato Juve un attaccante nel mirino della Vecchia Signora getta la maschera e svela il suo futuro | la sua verità che può scombinare i piani!

Il calciomercato della Juventus si infiamma: l’attaccante del Lille, David, rompe gli indugi e svela il suo futuro, gettando nuova luce sui piani dei bianconeri. La sua verità potrebbe rivoluzionare le strategie di mercato e scombussolare i sogni di chi tifoso juventino aspettava con ansia una svolta. Ma cosa ha davvero detto? Scopriamo insieme le sue parole che potrebbero cambiare tutto.

Calciomercato Juve, quell’attaccante esce allo scoperto e rivela qual è il suo futuro! Le sue parole in merito a un accordo coi bianconeri. Uno dei nomi caldi per il calciomercato Juve è quello di David, attaccante del Lille che ha salutato recentemente il club francese. Da qui a dire che potrà approdare in bianconero, però, ce ne passa. Questo concetto è stato esternato dallo stesso attaccante canadese in un’intervista a The Athletic. Ecco le parole del bomber, conteso anche dal Napoli. PAROLE – «Non ho firmato nulla, non c’è nessun accordo con la Juventus. Non si può mai sapere cosa riserverà il futuro, ma oggi non c’è nulla di definito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com