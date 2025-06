Calciomercato Juve Sky | potrebbe non arrivare un nuovo direttore sportivo! Ci sarà un braccio destro di Comolli | spunta il nome di Bezhani Su Tudor… Ultime

Il calciomercato della Juventus si fa sempre più incerto: l’attesa di un nuovo direttore sportivo potrebbe svanire, lasciando spazio a un braccio destro di Comolli e a nomi come Bezhani. Con Tudor ancora in bilico, i tifosi si chiedono quali saranno le prossime mosse di una società che potrebbe decidere di cambiare rotta senza grandi rivoluzioni. La vera domanda è: quale sarà il volto della Juve nella prossima stagione?

Calciomercato Juve, gli aggiornamenti sulla dirigenza bianconera: potrebbe non arrivare un nuovo direttore sportivo. Ultime. Gianluca Di Marzio ha fornito un importantissimo aggiornamento sul futuro della Juve, soprattutto a livello dirigenziale. Potrebbe non arrivare un nuovo direttore sportivo bianconero dopo l'addio di Giuntoli ma l'arrivo di un braccio destro di Comolli. PAROLE – «È arrivato Comolli che ha parlato con Igor Tudor che resta saldo alla panchina della Juve. Non arriverà un nuovo direttore sportivo ma un nuovo caposcout che sarà il braccio destro di Comolli. Scendono le quotazioni di Tognozzi mentre potrebbe arrivare Bezhano come nuovo capo dell'area scout».