Calciomercato Juve Sky clamoroso | non arriverà un nuovo direttore sportivo! Ci sarà un braccio destro di Comolli | spunta il nome di Bezhani Su Tudor… Ultime

Calciomercato Juve, gli aggiornamenti sulla dirigenza bianconera: potrebbe non arrivare un nuovo direttore sportivo. Ultime. Gianluca Di Marzio ha fornito un importantissimo aggiornamento sul futuro della Juve, soprattutto a livello dirigenziale. Potrebbe non arrivare un nuovo direttore sportivo bianconero dopo l’addio di Giuntoli ma l’arrivo di un braccio destro di Comolli. PAROLE – «È arrivato Comolli che ha parlato con Igor Tudor che resta saldo alla panchina della Juve. Non arriverà un nuovo direttore sportivo ma un nuovo caposcout che sarà il braccio destro di Comolli. Scendono le quotazioni di Tognozzi mentre potrebbe arrivare Bezhano come nuovo capo dell’area scout». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com