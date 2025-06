Calciomercato Juve si lavora per blindare Yildiz | pronto il rinnovo anti Premier cifre raddoppiate!

La Juventus lavora senza sosta per blindare il suo gioiello, Kenan Yildiz, il talento turco classe 2005 che sta conquistando i cuori dei tifosi. Con il rinnovo imminente e cifre raddoppiate, la Vecchia Signora punta a blindarlo contro le sirene del mercato e le ambizioni di altri club. La strategia bianconera è chiara: mantenere il suo futuro nelle proprie mani e consolidare il suo ruolo come star del domani.

