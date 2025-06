Calciomercato Juve sfuma il grande colpo | è vicinissimo alla firma! Il bomber ha scelto quella destinazione Rivelazione

Nel calciomercato, le trattative possono cambiare in un attimo e la Juventus lo sa bene. Mentre il sogno Osimhen sembra svanire, il bomber nigeriano è ormai a un passo dall'Al-Hilal, scatenando reazioni tra i tifosi bianconeri. Questo movimento non solo segna un cambio di rotta per la Juve, ma evidenzia anche come i club del Golfo stiano investendo pesantemente per attrarre talenti. Riuscirà la Vecchia Signora a riprendersi

Calciomercato Juve, sfuma il grande colpo: firma vicina per il bomber seguito anche dal club bianconero. L’indiscrezione. Osimhen si allontana sempre di più dal trasferimento alla Juve. Come rivelato da Sport Mediaset, infatti, il bomber di proprietà del Napoli sarebbe ormai ad un passo dall’ Al-Hilal, squadra che verrà affidata a Simone Inzaghi a partire dal Mondiale per Club. Le prossime ore potrebbero essere già decisive. L’obiettivo del club saudita è quello di avere l’attaccante a disposizione già per il Mondiale per Club, entro il prossimo 10 giugno. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, sfuma il grande colpo: è vicinissimo alla firma! Il bomber ha scelto quella destinazione. Rivelazione

